Две новые стипендии учредили в России для студентов техспециальностей

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Правительство России учредило для студентов технических специальностей две новые именные стипендии. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Стипендия имени Игоря Курчатова будет присуждаться обучающимся в области физики и радиохимии, имени Анатолия Александрова – в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики.

Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для аспирантов. Ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная с текущего.

Ранее в Госдуме предложили платить повышенную стипендию первокурсникам вплоть до первых экзаменов. По мнению председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, такой подход создаст у учащихся серьезную мотивацию к хорошей учебе.