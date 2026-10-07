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07 октября, 17:12

Общество

Две новые стипендии учредили в России для студентов техспециальностей

Фото: 123RF.com/creativestocks

Правительство России учредило для студентов технических специальностей две новые именные стипендии. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Стипендия имени Игоря Курчатова будет присуждаться обучающимся в области физики и радиохимии, имени Анатолия Александрова – в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики.

Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для аспирантов. Ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная с текущего.

Ранее в Госдуме предложили платить повышенную стипендию первокурсникам вплоть до первых экзаменов. По мнению председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, такой подход создаст у учащихся серьезную мотивацию к хорошей учебе.

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