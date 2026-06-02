В Москве планируют создать студенческий координационный совет

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В Западном административном округе Москвы планируют создать окружной студенческий координационный совет по внесению предложений в законотворчество.

Инициативу обсудили 2 июня на встрече в Государственной Думе РФ директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко и депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева. Они согласовали алгоритмы и механизмы работы нового совета. В рабочей встрече также приняли участие студенты-юристы законотворческой комиссии Студенческих парламентских клубов.

Предполагается, что муниципальные депутаты на основе запросов жителей сформируют перечень вопросов по ЖКХ, благоустройству, транспорту и соцподдержке. Студенты-юристы займутся юридической доработкой предложений, после чего инициативы рассмотрит муниципальный совет депутатов.

В случае одобрения проекты направят в профильный законодательный орган: вопросы городского уровня – в Московскую городскую Думу, требующие федерального регулирования – в Государственную Думу.

"Благодаря работе молодежных законотворческих клубов при поддержке Городского центра профессионального и карьерного развития появилась идея создания студенческого координационного совета. Он позволит перевести работу на новый уровень – охватить все муниципальные округа запада Москвы и выстроить единый механизм продвижения районных инициатив. При этом студенты-юристы могут попробовать себя в профессии еще до получения диплома: поработают с запросами жителей, которые требуют юридического решения. Например, участники Студенческих парламентских клубов с 2023 года уже подготовили порядка 200 инициатив, 40 из которых направлены в Госдуму и Мосгордуму", – сказал Андриенко.

По его словам, у студентов-юристов уже есть успешный опыт: одна из их инициатив, подготовленная при участии Разворотневой, касалась соблюдения закона о тишине и санитарных норм при сдаче помещений в аренду. Такая работа, подчеркнул он, позволяет будущим юристам начать карьеру еще во время учебы.

В свою очередь депутат Госдумы отметила, что работа с молодыми специалистами важна и с точки зрения профессиональной подготовки, и с точки зрения вовлечения студентов в решение конкретных правовых вопросов.

"Работа с молодежью для меня давно стала важным направлением. Такие проекты дают студентам возможность увидеть законотворческую деятельность изнутри: от инициативы до утвержденной правовой нормы. Главное, что молодые юристы приходят с конкретными идеями, которые можно обсуждать, дорабатывать и доводить до законодательного уровня. Возможности для профессионального старта предоставляет и город: например, через Карьерный портал правительства Москвы студенты-юристы могут подать заявку на стажировку в ведомствах столицы", – добавила Разворотнева.

Студенческие парламентские клубы работают при Городском центре профессионального и карьерного развития с 2017 года. Сегодня проект объединяет студентов около 60 московских вузов. Они изучают законодательный процесс, встречаются с представителями власти, разбирают различные правовые ситуации. Законотворческая комиссия – одно из направлений клубов: в ней участвуют будущие юристы из вузов-партнеров, которые прорабатывают инициативы и передают их депутатам.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ввести занятия по политической грамотности в вузах. По его словам, это помогло бы студентам начать ориентироваться в политических процессах. Он пояснил, что сейчас молодежь не всегда понимает, как работает избирательная и законодательная власть, а также не знает спикеров Госдумы.

