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26 июня, 04:27

Политика

В Госдуме предложили платить повышенную стипендию первокурсникам до первой сессии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Студенты-первокурсники должны получать повышенную стипендию вплоть до первых экзаменов. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его мнению, такой подход создаст у учащихся серьезную мотивацию к хорошей учебе, после чего размер выплат будет зависеть уже от успеваемости.

Парламентарий обратил внимание на крайне низкий уровень минимальных стипендий в вузах, который сегодня едва превышает 2 тысячи рублей. Миронов подчеркнул, что родители не всегда могут финансово поддерживать детей-студентов, особенно учитывая значительные траты на репетиторов в период подготовки к ЕГЭ.

Перспективной мерой депутат назвал и дальнейшую индексацию студенческих выплат вплоть до уровня прожиточного минимума. Он отметил, что это позволит учащимся меньше отвлекаться на подработки и сосредоточиться на образовательном процессе.

Ранее в Госдуме предложили частично погашать кредит на обучение выпускникам с красным дипломом. Депутаты попросили правительство рассмотреть возможность погашения 25% суммы основного долга по образовательному кредиту с государственной поддержкой.

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