В ГД предложили частично погашать кредит на обучение выпускникам с красным дипломом

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Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили частично гасить образовательные кредиты за счет федерального бюджета студентам, окончившим вуз с красным дипломом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Парламентарии попросили рассмотреть возможность погашения 25% суммы основного долга по образовательному кредиту с государственной поддержкой. По мнению авторов инициативы, такая мера создаст понятный материальный стимул лучше учиться для студентов-платников, взявших кредит на образование.

Государству это позволит связать финансовую поддержку с качественным результатом обучения, а самим выпускникам – снизить долговую нагрузку в первые годы после выхода на рынок труда.

Сейчас система господдержки образовательного кредитования, как отмечают депутаты, ориентирована в основном на смягчение финансового бремени, но в ней нет специального механизма поощрения тех, кто все годы учебы показывает стабильно высокие результаты и заканчивает вуз с отличием.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируется внести законопроект, обязывающий выпускников государственных медицинских вузов получить стаж в государственном или муниципальном медучреждении для работы в частных организациях.

Как уточнил парламентарий Ярослав Нилов, проект направлен на создание эффективной системы подготовки и распределение медицинских кадров. Это, в свою очередь, поспособствует сокращению разрыва между объемом платных медицинских услуг и услуг, оказываемых в рамках ОМС.

