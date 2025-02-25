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25 февраля, 12:08

Общество

Минздрав выступил за введение отработок после учебы в медвузах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Введение отработки для выпускников медицинских вузов поможет решить проблему нехватки квалифицированных кадров в медицине, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, существующие меры поддержки медицинских работников и усиления подготовки недостаточны для преодоления дефицита специалистов в стране.

Мурашко напомнил, что с 2019 года контрольные цифры приема в медвузы увеличились на 7,2 тысячи человек в год. За этот же период в России было выпущено почти 10 тысяч ординаторов.

Еще с этого же года выросло количество принятых на обучение студентов почти на 50 тысяч человек, а количество выпустившихся студентов – почти на 30 тысяч. Однако динамика по подготовке медсестер остается стабильной, без роста, указал глава ведомства.

"На наш взгляд, сегодня меры поддержки, меры по увеличению объемов подготовки недостаточны. <...> Нам нужно совершенно четко сейчас иметь меры по закреплению выпускников, по отработке по завершении образования для медицинских работников врачебного и среднего звена", – привело слова Мурашко ТАСС.

Соответствующий проект Минздрав разработал и представил в начале февраля. Инициатива должна повысить эффективность системы здравоохранения квалифицированными специалистами, а также усовершенствовать систему их подготовки.

Выпускникам бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей нужно будет отработать минимум три года. Обучающиеся на бюджете студенты смогут сами выбрать регион и место работы при наличии там соответствующих вакансий.

Выпускников российских медвузов могут обязать отработать несколько лет по специальности

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