В РФ хотят ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минздрав разработал проект по введению обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медицинские организации, которые работают по ОМС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Законопроект призван повысить эффективность системы здравоохранения квалифицированными специалистами, а также усовершенствовать систему их подготовки, говорится в сообщении министерства.

Выпускникам бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей нужно будет отработать минимум три года. Обучающиеся на бюджете студенты смогут сами выбрать регион и место работы при наличии там соответствующих вакансий.

"Проектируемые законопроектом нормы предполагают трудоустройство в соответствии с полученной специальностью в любую медицинскую организацию, участвующую в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи", – отметили в ведомстве.

Те, кто обучается по договору целевого обучения, должны будут устроиться в организацию в соответствии с договором, сказано в сообщении.

Также ведомство предложило установить для выпускников программ специалитета, завершивших обучение по договору целевого обучения, требование о том, что продолжать обучаться по программе ординатуры возможно лишь в той же организации, с которой заключался целевой договор.

В случае отказа от отработки выпускников ждет штраф в двукратном размере от затрат на обучение, понесенных государственным, региональным или местным бюджетом. Такой штраф может составить свыше 2 миллионов рублей, а для студентов-целевиков он может быть увеличен вдвое, сообщали ранее СМИ.

При этом могут быть учтены обстоятельства, при которых к выпускнику не будет применен штраф. Кроме того, в ведомстве добавили, что не рассматривают модель распределения, которая раньше действовала в СССР, а именно направление выпускника в конкретную государственную медицинскую организацию и в определенный субъект РФ.

Согласно новым поправкам, Минздрав предлагается наделить полномочиями по согласованию с Минобрнауки РФ устанавливать порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам ординатуры, порядок и условия приема, а также определять особенности установления контрольных цифр приема на обучение за счет бюджета.

Также предполагается наделить правительство полномочием устанавливать предельные объемы подготовки за счет средств физических и юридических лиц.

"Эти нормы позволят эффективно управлять ресурсами образовательных организаций", – подчеркнули в Минздраве.

До этого эксперты рассказывали, что большинство школьников между колледжами и университетам выбирают первое. Одной из причин является отсутствие необходимости сдавать ЕГЭ. Кроме того, обучение там дешевле, чем в вузах. Также выпускников школ привлекает меньший срок обучения, чем в университетах, подчеркивали специалисты.

