Собянин рассказал о развитии среднего профессионального образования в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве планируют увеличить количество учащихся и выпускников колледжей в два раза. Сейчас в столице работают 178 колледжей, в которых обучаются 275 тысяч студентов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, больше всего специалистов готовят для IT-сферы, промышленности, креативной индустрии и строительства. Кроме того, благодаря высокому качеству подготовки выпускники потом быстро находят работу.

"Планируем за пять лет увеличить количество учащихся и выпускников колледжей в два раза. Цифра будет сопоставима со студентами высших учебных заведений, что необходимо для сегодняшней экономики", – сказал Собянин.

Глава города подчеркнул, что в Москве идет регулярное взаимодействие с работодателями, обновляются образовательные программы, а в обучении выбран ориентир на мультидисциплинарность.

Также запускаются электронные сервисы для преподавателей и студентов, улучшается материально-техническая база и расширяются программы профориентации школьников, уточнил мэр.

Ранее Собянин рассказал о введении гранта для колледжей за высокие результаты студентов. По словам мэра, будут учитываться следующие критерии: трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профессионального мастерства, успехи при сдаче квалификационного и демонстрационного экзаменов.

Каждый год будет вручаться около 20 грантов, которые руководство колледжей должны направить на поощрение преподавателей и мастеров практического обучения.