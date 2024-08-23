Собянин рассказал о победах столичных школьников на международных олимпиадах

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Московское образование сохраняет за собой лидерство в России и остается конкурентоспособным на мировом уровне. Результаты столичных школьников, участвовавших в интеллектуальных олимпиадах в 2024 году, стали лучшим подтверждением этого факта, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, в рамках Всероссийской олимпиады школьников москвичи смогли получить 1 331 диплом, 260 из которых были вручены победителям. Их и призеров заключительного этапа готовили педагоги каждой третьей школы Москвы.

Кроме того, столичные школьники показали выдающиеся результаты и на международных соревнованиях. В общей сложности по итогам девяти состязаний они заполучили 35 медалей, половина из которых являются наградами сборной России. Их число втрое превышает результат 2010 года.

Вместе с тем москвичи могут улучшить результат. Ученикам столичных школ предстоит принять участие в международных соревнованиях по информатике, астрономии и в естественно-научной олимпиаде юниоров. По словам мэра, участие в международных соревнованиях и конкурсах становится бесценным опытом, поскольку позволяет школьникам добиться первых серьезных результатов.

По итогам олимпиад им также удается заработать свои первые большие деньги. Победители и призеры международных соревнований получают федеральные денежные премии и гранты Мэра Москвы. Размер городских выплат составляет 1,5 миллиона за золотую, 1 миллион – за серебряную и 500 тысяч рублей – за бронзовую медаль.

Своим опытом участия в международных олимпиадах поделились их победители. Так, Дарья Голубева, ставшая золотой медалисткой Международной олимпиады по экономике, ученица Лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова, рассказала, что изначально увлекалась математикой, но потом начала ходить на кружок по экономике. В восьмом классе девушка приступила к интенсивной подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по донному направлению и победила в ней в девятом классе, после чего сумела пройти отбор на Международную олимпиаду по экономике.

Другим победителем стал Сергей Росляков. Он сумел одержать победу на международных олимпиадах по химии и в настоящий момент является студентом второго химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и членом жюри Международной Менделеевской олимпиады. По словам Рослякова, он начал участвовать в международных соревнованиях после победы на Всероссийской олимпиаде школьников по химии. Он представлял страну на 57-й Международной Менделеевской олимпиаде и 55-й Международной химической олимпиаде, с каждой из которых привез золотые медали. Кроме того, задача, которую Росляков составил, будучи уже студентом университета, вошла в комплект заданий для 58-й Международной Менделеевской олимпиады, прошедшей в апреле 2024 года в Китае. Кроме того, молодой человек принимал участие в подготовке российской сборной к 56-й Международной химической олимпиаде.

Также своим опытом поделился Захар Дегтеренко, серебряный медалист Международной биологической олимпиады имени Авиценны и ученик школы № 57. Молодой человек рассказал, что начинал выступать на олимпиадах по математике, но затем перешел в соревнования по биологии, химии, экономике, физике и анализу данных.

Виктория Зубкова является бронзовой и серебряной медалисткой Международной лингвистической олимпиады. В настоящее время она проходит обучение по программе "Фундаментальная и компьютерная лингвистика" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Девушка с теплотой вспоминает международные олимпиады, в которых сумела принять участие. Именно соревнования, по ее словам, раскрыли для нее многообразие лингвистического мира.

Кристиан Рымарчук, ученик школы № 179, ставший серебряный медалистом Европейской географической олимпиады из юниорской сборной, назвал главным преимуществом участия в олимпиадах возможность попутешествовать. Он подчеркнул, что ехал на соревнования не столько за медалью, сколько за уникальным опытом и времяпрепровождением в команде единомышленников и наставников.

Еще один молодой человек Алексей Гашпар, выпустившийся из школы № 1589, стал золотым медалистом Азиатской физической олимпиады и Международной физической олимпиады, рассказал, что участие в соревнованиях помогло ему поступить в МФТИ. По его мнению, основным отличием международных олимпиад от всероссийской является то, что их участники должны хорошо владеть не только школьной, но и профильной университетской программой до уровня третьего курса.

Комплексная система развития способностей московских школьников, упорство и труд самих учеников, а также грамотная работа тренерского штаба позволяют им достигать побед в школьных олимпиадах по всему миру, подчеркнул Собянин.

В конце июля московские школьники завоевали медали Международных олимпиад по химии в Саудовской Аравии и по физике в Иране. Ребята взяли три золотые медали на соревнованиях по химии. Награды получили Тимур Ахмедов из школы на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова, Матвей Васияров и Алексей Шарпило из школы Центра педагогического мастерства.