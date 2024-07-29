Собянин: школьники Москвы завоевали медали двух международных олимпиад

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники завоевали медали Международных олимпиад по химии в Саудовской Аравии и по физике в Иране. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По его словам, ребята взяли три золотые медали на соревнованиях по химии. Награды получили Тимур Ахмедов из школы на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова, Матвей Васияров и Алексей Шарпило из школы Центра педагогического мастерства.



Всего на счету сборной России – четыре золотые медали по химии.



На Международной олимпиаде по физике сборная страны взяла 4 "золота" и одно "серебро". Награды завоевали ученик московской школы № 1589 Алексей Гашпар и ребята из Подмосковья.



"Поздравляю ребят, их родителей и педагогов с блестящими результатами! Желаю никогда не снижать планку и продолжать радовать новыми победами", – написал мэр столицы.

Ранее московские школьники выиграли три награды на Международной биологической олимпиаде. Всеволод Масленников и Виталий Гагарочкин из школы Центра педагогического мастерства завоевали "золото" олимпиады, а Мария Ярышкина из школы № 57 – "серебро". Турнир состоялся с 7 по 14 июля в Казахстане.

