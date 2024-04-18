Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по информатике

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Столичные школьники стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по информатике, завоевав рекордное количество дипломов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"В этом году за победу боролись более 350 школьников со всей России. Всего на счету нашей сборной 99 дипломов: 20 – победителей, 79 – призеров", – отметила она.

Особенно отличились Владислав Жиганов из школы Центра педагогического мастерства, Дарья Грекова из школы № 57, Иван Пискарев из школы № 2086 и Глеб Устименко из школы № 179, каждый из них набрал наибольшее количество баллов в своей параллели.

Кроме того, жюри также отметило москвичей в неофициальных номинациях за самое быстрое решение задач и лучшие результаты среди девушек.

Уточняется, что площадкой для проведения финального этапа стал университет "Иннополис", находящийся в Татарстане. В ходе проведения образовательного состязания участники решили восемь задач. Работы проверялись автоматически, при этом за турниром можно было наблюдать в режиме реального времени.

Ранее председатель ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением внедрить в Россию систему поощрения школьников, которые занимают призовые места на международных научных олимпиадах. Он отметил, что своими знаниями, упорством и призовыми местами участники отстаивают честь и достоинство страны, отечественной системы образования. Денежное вознаграждение за завоеванные медали, возможно, составит от 1 до 3 миллионов рублей, которыми школьники могли бы воспользоваться после совершеннолетия.