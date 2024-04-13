Собянин: московские школьники завоевали 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Состязания по 15 из 24 предметов завершились на Всероссийской олимпиаде. Московские школьники завоевали 819 дипломов, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, победителями и призерами стали учащиеся из 131 столичной школы. Абсолютными победителями оказались 17 московских школьников. Они набрали больше всех баллов по французскому языку, искусству, физике, испанскому языку, праву, астрономии, экономике, экологии, обществознанию, информатике, итальянскому и китайскому языкам.



"Сборная Москвы на олимпиаде по информатике завоевала 99 дипломов. Это рекорд для столичных школьников за все годы проведения олимпиады", – отметил мэр.

В финале состязаний принимают участие более 2 000 московских школьников из 9–11-х классов. Соревнования проходят в 13 субъектах страны и на федеральной территории "Сириус".



Как напомнил Собянин, дипломы действуют 4 года и предоставляют право на поступление в российские вузы на направления по профилю олимпиады без экзаменов. Кроме того, они дают 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.



Ранее 38 столичных школьников стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады по немецкому языку. Финал проходил в Самаре с 29 марта по 3 апреля среди почти 250 учеников из Москвы и других регионов РФ. Победителями стали 11 старшеклассников города, а призерами – 27. Для сборной столицы это стало новым рекордом по числу наград в соревнованиях по немецкому языку. Кроме того, дипломы завоевали обучающиеся 23 городских школ.

