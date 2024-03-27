Старшеклассники из Москвы победили в финалах всероссийской олимпиады по МХК и французскому

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Московские учащиеся стали абсолютными победителями на первых финалах Всероссийской олимпиады школьников – по французскому языку и мировой художественной культуре (МХК). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Лучший результат по французскому языку показала одиннадцатиклассница Анастасия Черникина из школы № 2107, по МХК – Мария Шершукова из школы Центра педагогического мастерства.

Заключительный этап олимпиады по МХК был проведен в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Участникам предлагались тематические задания – они отгадывали музыкальные отрывки, сравнивали произведения живописи, анализировали кадры из фильмов и продумывали концепцию библиотеки искусств. Московская команда по итогам соревнования получила 48 дипломов – за девять победителей и 39 призеров.

Заключительный этап олимпиады по французскому языку был проведен в Московском государственном лингвистическом университете. Финал включал в себя письменный и устный туры, где участники показали теоретические знания языка и навыки говорения. Ученики из Москвы получили 39 дипломов – семь победителей и 32 призера.

Столичную сборную ожидают финалы еще по 22 предметам, соревнования завершатся 3 мая. На заключительном этапе участники посетят 13 регионов России.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4-х–11-х классов в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В финальном этапе участвуют только старшеклассники. Победители и призеры финала имеют право без экзаменов поступить в любой российский вуз на направления, которые соответствуют предмету олимпиады, или же получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как "Московское кино в школе" приобщает детей к киноискусству. По его словам, свыше 180 тысяч учащихся школ и колледжей столицы посмотрели больше 65 отечественных фильмов.

В частности, школьникам и студентам показали фильмы патриотической направленности: "Петр Первый", "Броненосец Потемкин", "Завтра была война" и "В бой идут одни старики".

До этого Собянин сообщил, что за четыре года было реализовано 2,5 тысячи инициатив проекта "Молодежь Москвы". При помощи проекта ребята растут профессионально и творчески, воплощают в жизнь свои смелые идеи.

