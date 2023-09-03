В Госдуме предложили выпускать школьные принадлежности с патриотической тематикой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школьные принадлежности необходимо выпускать с патриотической тематикой, считает заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Соответствующее сообщение появилось в ее официальном телеграм-канале.

"Тут готовимся к школе и возмутило меня одно обстоятельство: решила я найти дневник, тетрадку, папку или что-то другое из школьного репертуара с патриотической тематикой, к сожалению, не нашла", – говорится в публикации.

Парламентарий отметила, что, например, на тетрадках можно печатать информацию о подвигах российских героев в рамках спецоперации на Украине.

Кузнецова обратила внимание, что сейчас на прилавках представлены школьные принадлежности с изображением персонажей из зарубежных мультиков и компьютерных игр. По ее мнению, такие принты лучше заменить на патриотическую символику или образы российских писателей, художников или пейзажи.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ одобрило идею демонстрировать в школах патриотические видео о спецоперации. Это предложение вынесла на обсуждение первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Материалы будут направлены на формирование чувства патриотизма, любви к Родине и гордости за свою страну. Формат видео с живыми диалогами участников СВО предложили использовать во внеурочных занятиях "Разговоры о важном".



Стало известно о нововведениях, которые ждут столичных школьников в новом учебном году