Минпросвещения одобрило показ школьникам роликов о спецоперации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ одобрило идею демонстрировать в школах патриотические видео о спецоперации. Это предложение вынесла на обсуждение первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду"), передает ТАСС.

Изначально Лантратова хотела сделать подборку роликов под названием "За что мы сражаемся?", где участники СВО смогут ответить на вопросы детей и доступно рассказать школьникам о целях СВО, мотивах участия в боях.

"Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета "История", а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей", – сказано в заявлении ведомства.

В письме Минпросвещения говорится, что формат видео с живыми диалогами участников СВО можно использовать во внеурочных занятиях "Разговоры о важном". Кроме того, ведомство отмечает, что ролики помогут во время подготовки материалов, например, по темам "День спецназа" или "День защитника Отечества".

Ранее Минпросвещения РФ предложило ветеранам СВО принимать участие в "Разговорах о важном". Первые уроки, посвященные истории города и региона, выдающимся личностям и моральным качествам, прошли в российских школах 5 сентября 2022 года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что данный проект призван учить доброте и справедливости, знакомить с историей детей с младших классов.

В феврале этого года министр сообщил, что "Разговоры о важном" будут проводить и для родителей школьников. Он отметил, что ведется системная работа для того, чтобы будущие занятия были интересны для родителей.

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