В Минпросвещения пообещали начислять поступающим в педвузы допбаллы за участие в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Абитуриенты, поступающие в педагогические вузы, смогут получить дополнительные баллы за участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Буквально недавно принят закон о дополнительных баллах ЕГЭ <...> мы решили, что эта норма закона будет действовать во всех педагогических вузах, подведомственных министерству просвещения", – цитирует его РИА Новости.

Ранее с рекомендацией начислять абитуриентам баллы за военную службу или за участие в СВО выступили в Минобрнауки. При этом максимальное количество таких баллов не должно превышать 10.

Также стало известно, что уже в этом году участники СВО, их дети, а также герои России и лица, награжденные орденами Мужества, будут зачисляться в российские вузы на льготных условиях в рамках отдельной квоты.

