В Минобрнауки РФ рекомендовали вузам снизить стоимость обучения для участников СВО

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Минобрнауки России рекомендовало высшим учебным заведениям страны снизить стоимость обучения для участников спецоперации и их детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Также вузам рекомендовано оказывать следующие виды поддержки для студентов со статусом участника спецоперации и детям-студентам участников СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения", – говорится в сообщении.

Помимо этого, указанным категориям лиц при необходимости рекомендовали выдавать рассрочку на обучение. При распределении мест в общежитиях министерство советует отдавать приоритет студентам-участникам СВО и их детям.

До этого депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев предложил рассмотреть в РФ возможность бесплатного образования для супругов участников спецоперации. Он считает необходимым ввести квоту для лиц до 35 лет в случае, если они собираются пройти обучение по программам бакалавриата или специалитета.

Инициативу Сухарева поддержала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб. При этом, по ее словам, полного послабления супругам участников СВО давать не стоит. В качестве альтернативного варианта депутат видит возможность давать таким категориям лиц дополнительные баллы при поступлении.

