В Минобрнауки назвали самые популярные направления обучения в вузах РФ в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чаще всего выпускники школ, поступающие в российские вузы, выбирают программы обучения, связанные с IT-отраслью. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе совещания Владимира Путина с правительством.

"Хочу отметить, что среди абитуриентов, выпускников школ наибольшей популярностью пользуются направления в области IT", – цитирует его ТАСС.

В 2023 году министерство провело перераспределение бюджетных мест в вузах в целях расширения приема по приоритетным направлениям. В этот раз ими стали инженерно-технические специальности. В дальнейшем перераспределение будут проводить перед самым началом приемной кампании, чтобы учесть наиболее востребованные в РФ профессии, сообщил Фальков.

Общее количество бюджетных мест в РФ в этом году составило 626 278. Более 73% мест распределили между региональными вузами. Свыше 246 тысяч бюджетных мест было выделено на инженерное дело, технологии и технические науки.

Фальков добавил, что участники спецоперации и члены их семей могут поступить в вузы по квоте. Доля таких мест от общего числа бюджетных составляет 10%.

Ранее в российских вузах предложили создать комнаты для детей студентов. Смысл идеи детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец состоит в том, чтобы молодые родители, будучи студентами, могли оставлять своих детей в таких комнатах на непродолжительное время. Там бы за ними ухаживали и следили.