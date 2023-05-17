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08:55

Общество

В Госдуме предложили разрешить супругам участников СВО бесплатно обучаться в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев предложил сделать бесплатным обучение для супругов участников специальной военной операции в возрасте до 35 лет включительно по программам бакалавриата и специалитета. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Как отметил Сухарев в обращении, по закону дети участников СВО имеют право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств в пределах квоты. При этом до сих пор не предусмотрено бесплатное обучение для лиц, состоящих в браке с участниками спецоперации.

Между тем из-за отсутствия супругов, находящихся на военной службе, многие пересматривают связанные с образованием планы из-за необходимости посвящать больше времени детям и бытовым вопросам, отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ в ближайшее время примет постановление о возможности дополнительного профессионального образования для участников спецоперации и членов их семей. При этом работодатель будет получать компенсацию на зарплату при приеме на работу граждан таких категорий.

Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

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