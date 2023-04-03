Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших военных

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о создании в России государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", который будет отвечать за оказание помощи семьям погибших военных СВО и ветеранам спецоперации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем фонда стала председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева. Кроме того, глава государства назначил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко председателем совета. Попечительский совет фонда "Защитники Отечества" возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

О создании подобного фонда Путин впервые заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля. По словам российского лидера, структуры этого фонда должны начать осуществлять свою деятельность во всех регионах РФ уже в 2023 году.

В свою очередь, председатель правительства РФ Михаил Мишустин объяснил, что фонд будет заниматься юридической, социальной, психологической и медицинской помощью, в том числе реабилитацией и содействием в трудоустройстве.



В России расширят поддержку семьям бойцов и ветеранам СВО

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