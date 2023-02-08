В ГД рассказали, как получить две пенсии тем, кто приобрел инвалидность в ходе СВО

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Добровольцы, которые получили инвалидность в ходе СВО, смогут обратиться за двумя пенсиями и другими компенсационными выплатами в Социальный фонд России. Об этом Москве 24 рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки для участников СВО. В частности, получившие в ходе спецоперации инвалидность добровольцы начнут получать две пенсии, указал он.

"У нас в законодательстве прописано, что, если военнослужащие, которые служат по призыву или контракту, получили инвалидность вследствие военной травмы, они имеют право на две пенсии. Одна по инвалидности, о чем Мишустин и говорит, а вторая – страховая пенсия, если у них есть это право или они его со временем заработают. Тогда они будут получать две пенсии", – говорит депутат.

Другое дело, что этот вопрос не был урегулирован для добровольцев, объясняет Нилов. "Могу предположить, что выступление Мишустина как раз касалось этой категории граждан, в том числе и выдачи необходимых документов, которые дают права для соответствующей пенсии по инвалидности", – комментирует парламентарий.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Пенсию по инвалидности вследствие военной травмы и вторую пенсию страховую по старости необходимо будет оформить в новом Социальном фонде либо с использованием личного кабинета. Что касается иных мер поддержки, то сейчас за это также отвечает новый Социальный фонд, либо это можно сделать через сайт и через личный кабинет.

Ранее закон о предоставлении детям участников СВО квот на обучение в отечественных вузах был подписан Владимиром Путиным. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Вузы под такую категорию студентов обязаны ежегодно выделять квоту в размере 10% от общего количества свободных мест.



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