Получившие в ходе СВО инвалидность добровольцы могут претендовать на две пенсии – Мишустин

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Добровольцы, которые получили инвалидность в ходе спецоперации на Украине, будут получать две пенсии. Об этом рассказал Михаил Мишустин во время собрания координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС России.

По его словам, добровольцы также смогут претендовать на остальные предусмотренные законом компенсации.

"Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых – по инвалидности", – цитирует главу кабмина ТАСС.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому добровольцы, принимающие участие в СВО, получат статус ветерана боевых действий.

Кроме того, указом российского лидера устанавливается статус инвалида боевых действий участников, получивших ранения во время выполнения задач спецоперации.



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