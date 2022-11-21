Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Кремле не ведут обсуждений на тему второй волны мобилизации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что не может отвечать за министерство обороны.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Все мобилизационные мероприятия в стране завершились 28 октября.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что задача о призыве в армию 300 тысяч человек была выполнена. По его словам, средний возраст призывников составил 35 лет.

Песков позже подчеркнул, что дополнительного указа Путина о завершении мобилизации не нужно. Он добавил, что к этому выводу пришли эксперты государственного правового управления в администрации президента.



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