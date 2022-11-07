Около 80 тыс мобилизованных находятся в зоне СВО – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В настоящее время около 80 тысяч граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, находятся в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

"У нас сейчас тысяч 50 находятся в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тысяч в зоне (проведения СВО. – Прим. ред.). Остальные все – на полигонах", – цитирует Путина ТАСС.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации в России. Руководитель ведомства отметил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена.

Как позже заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подписания главой государства соответствующего указа не требуется.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!