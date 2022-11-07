Путин заявил о планах обсудить с россиянами ситуацию с выплатами мобилизованным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин намерен провести очную встречу с гражданами, чтобы выяснить, как обстоят дела с выплатой пособий мобилизованным. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с главой Тверской области Игорем Руденей, сообщает ТАСС.

По словам Путина, эта тема имеет особую важность и требует непосредственного обсуждения с людьми.

"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", – сказал он.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей военнослужащим, проходящим службу по контракту в ВС РФ.

Выплата распространяется на мобилизованных, граждан, проходивших военную службу по призыву, а также военных, заключивших во время спецоперации контракт о прохождении службы в ВС РФ сроком на один год и более.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации. Руководитель ведомства отметил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена.



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