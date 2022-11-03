Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс военнослужащим ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплата распространяется на мобилизованных, граждан, проходивших военную службу по призыву в ВС РФ, а также других военных, которые заключили во время спецоперации контракт о прохождении службы в ВС РФ сроком на один год и более.

Правительству поручили установить порядок осуществления выплаты и обеспечить финансирование указанных расходов.

Отмечается, что указ распространяется на правоотношения, появившиеся после 21 сентября 2022 года.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила создать в России систему "одного окна" для оказания помощи мобилизованным и их семьям. Она отметила, что в российских регионах создаются многофункциональные семейные центры по народной программе партии "Единая Россия".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



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