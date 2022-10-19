Матвиенко поручила проработать систематизацию выплат мобилизованным

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ

Члены Совфеда представят свои предложения по систематизации единовременных выплат мобилизованным. Задержки и существенная разница в их размере недопустимы, заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что дала соответствующее поручение первому вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку и вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву.

"Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе – недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему", – сказала Матвиенко.

По словам сенатора от Ульяновской области Айрата Гибатдинова, регионы поддерживают мобилизованных по-разному: некоторые субъекты РФ выделяют 20 тысяч рублей на одного ребенка, а некоторые – по 50, 100 или 200 тысяч. В связи с этим он предложил определить единый стандарт обеспечения мобилизованных.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Семьям мобилизованных продолжат помогать в Москве

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