Минфин предложил ввести налоговые каникулы для мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство финансов разработало меры поддержки мобилизованных граждан, которые включают в себя продление сроков уплаты налогов на период прохождения службы в вооруженных силах. Проект соответствующего постановления был представлен для рассмотрения правительству РФ, сообщается на сайте ведомства.

"На период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, продляются сроки уплаты налогов", – говорится в сообщении.

При этом отсрочка не будет распространяться на НДФЛ, уплачиваемый в качестве налогового агента и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода, страховых взносов и сборов, за исключением госпошлины, торгового сбора и сбора за пользование объектами животного мира.

Кроме того, министерство предлагает предоставить мобилизованным россиянам отсрочку по представлению финансовой и налоговой отчетности – деклараций, расчетов по авансовым платежам и страховым взносам.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство готовит законопроект о продлении сроков уплаты налогов и кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей. Он отметил, что мобилизованным продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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