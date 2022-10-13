Семьи мобилизованных могут подать заявление на соцпомощь во флагманах "Мои документы"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Родственники мобилизованных теперь могут подать заявление на единовременную социальную помощь не только в Центре поддержки семей мобилизованных, но и во флагманских офисах "Мои документы". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, город заинтересован в том, чтобы семьи как можно быстрее получили помощь. При этом подать заявление могут супруга или родители мобилизованного.

"Для подачи заявления необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий родство с мобилизованным, и реквизиты счета для перечисления помощи", – отметила Ракова.

Флагманские офисы работают ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Такие центры находятся в ТРЦ "ГОРОД" на Рязанском проспекте, ТРЦ "Калейдоскоп" на Сходненской улице, ТРЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе, ТРЦ "Афимолл Сити" на Пресненской набережной, ТРЦ "Щелковский" на Щелковском шоссе, ТРЦ "Спектр" на Новоясеневском проспекте и в ТРЦ "Колумбус" на Кировоградской улице.

Для получения полного комплекса мер поддержки родственникам нужно обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Семьи также могут позвонить по единому телефону горячей линии столичного департамента труда и социальной защиты населения +7 (495) 870–44–44.

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