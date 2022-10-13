Эксперт предложил отправить боевых офицеров работать в российских военкоматах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В военкоматы следует пригласить работать военных, которые получили ранения и не могут нести службу в горячих точках. Они поделятся своим опытом с призывниками, заявил журналист газеты "Военно-промышленный курьер" Олег Фаличев. Он подчеркнул, что нынешнюю систему мобилизации необходимо менять.

"Сейчас в военкоматах остались бабушки и дедушки, которые перебирают документы. <…> Офицеры, которые получили ранения, остались без ноги или без руки, – это как раз для них работа. Они обладают боевым опытом, знают, что такое мобилизация, они могут передавать этот опыт военкоматам", – отметил Фаличев в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Помимо этого, эксперт предложит каждые три года организовывать специальные военные сборы для офицеров. Подобная переподготовка, считает Фаличев, поможет качественнее работать с мобилизованными.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что существующую в России мобилизационную систему необходимо модернизировать. По его мнению, следует внедрить в систему мобилизации интеллектуальные передовые технологии в закрытом контуре. Краснов считает, что делать крайними одни военкоматы – неправильное решение.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Песков заявил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

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