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Новости

07 ноября, 18:07

Происшествия

Стрельба произошла в центре Кракова

Фото: webcamera.pl

В центре Кракова произошла стрельба. Об этом сообщил представитель местной полиции Хуберт Цеплый, передает его слова РИА Новости.

Инцидент случился 7 ноября примерно в 15:03 по местному времени (17:03 по московскому) на улице Славковской.

"Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля", – рассказал Цеплый.

Два человека погибли и десять получили ранения в результате произошедшего. Среди пострадавших – двое полицейских. По сведениям полиции Малопольского воеводства, подозреваемого задержали.

Сейчас экстренные службы Польши работают у главной площади Кракова, сообщила радиостанция RMF24. Людей попросили найти безопасное укрытие.

Ранее стрельба произошла в Ньюарке в американском штате Делавэр. Инцидент случился на пересечении улиц Мейн-стрит и Чоут-стрит недалеко от кампуса Университета Делавэра. Сведений о пострадавших или задержанных не поступало.

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