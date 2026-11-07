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07 ноября, 17:45

Общество

Власти не подтвердили информацию о вирусе Коксаки в детсаду на Ставрополье

Фото: depositphotos/Syda_Productions​

Признаки вирусного заболевания выявили у нескольких воспитанников детского сада в Кисловодске, однако сведений о заражении кого-либо из них вирусом Коксаки нет. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Ставропольского края в мессенджере MAX.

По данным краевого министерства здравоохранения, из-за болезни дошкольное учреждение не посещали четыре ребенка – трое из одной группы и один из другой. У детей наблюдаются признаки вирусной инфекции. При этом энтеровирус не исключен. Воспитанников в связи с этим осмотрели и назначили им лечение.

"Информация о распространении вируса Коксаки отсутствует", – говорится в сообщении.

Всех заболевших изолировали. Остальные дети проходят утренний фильтр – с признаками недомогания их в сад не допускают. 9 и 10 ноября у воспитанников возьмут пробы и направят их в вирусологическую лабораторию в Ставрополе.

В конце октября в соцсетях распространялась информация о детях, заболевших вирусом Коксаки, в садах нескольких городов. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России не зафиксировано, а данных о заболевших вирусом Коксаки детях в детских учреждениях не поступало.

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