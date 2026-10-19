Роспотребнадзор сообщил о достаточном запасе тест-систем для выявления оспы обезьян

Фото: РИА Новости/пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"

В России в достаточном количестве имеются тест-системы для выявления оспы обезьян, в том числе новых генетических вариантов вируса, сообщил официальный канал Роспотребнадзора в мессенджере МАХ.

В надзорном ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле, а необходимые меры для обнаружения инфекции принимаются заблаговременно. Во всех пунктах пропуска проводится санитарно-карантинный контроль в рамках федерального проекта "Санитарный щит".

Специалисты используют автоматизированную информационную систему "Периметр", которая позволяет отслеживать эпидемиологическую обстановку в режиме реального времени и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой.

Профильные инфекционные учреждения оснащены необходимым оборудованием для своевременного выявления и изоляции возможных завозных случаев.

При этом распространение оспы обезьян в мире продолжается. Эпицентром инфекции остается Африка. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2022 по сентябрь 2026 года зарегистрированы более 193 тысяч случаев заболевания. Только в 2026-м выявлено свыше 14 тысяч случаев, большинство – в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне.

В Азии случаи оспы обезьян фиксируют в Таиланде, Гонконге и Индии. В Таиланде инфекцию выявляют как среди местных жителей, так и среди иностранных туристов. С июня 2026 года там зарегистрировано более тысячи случаев, преимущественно в Бангкоке и соседних провинциях.

В Европе за последние шесть недель больше всего заболевших выявили в Португалии – 66 человек. В Германии зарегистрировали 24 случая, во Франции – 20, в Соединенном Королевстве – 18, в Ирландии – 12.

В США с ноября 2024 года подтвердили более 90 случаев заражения вирусом клады I как минимум в 23 штатах и Пуэрто-Рико. В Великобритании с 1 января 2023 года по 30 сентября 2026 года выявили в общей сложности 1 291 случай оспы обезьян, вызванный вирусами всех клад.

За пределами Африки среди заболевших преобладают взрослые и мужчины. На людей старше 18 лет приходится 99% случаев, на мужчин – 97%. Наиболее распространенный путь передачи инфекции – тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания и повреждены участки кожи.

Заражение также возможно при контакте с предметами, загрязненными биологическими жидкостями заболевшего, а также материалами из очагов поражения.

Во время поездок за границу Роспотребнадзор советует не контактировать с потенциальными переносчиками вируса, в частности грызунами и приматами, и соблюдать гигиену. При появлении недомогания после общения с людьми, приехавшими из стран с зарегистрированными случаями оспы обезьян, рекомендуется носить маску и регулярно мыть руки.

Заболевание может протекать тяжело у людей с ослабленным иммунитетом. Среди основных проявлений – повышение температуры, признаки интоксикации, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь.

Она развивается постепенно – сначала возникают пятна, затем пузырьки, которые после вскрытия превращаются в язвы. По мере заживления образуются корочки, после отпадения которых иногда остаются рубцы. При легкой форме симптомы обычно проходят за 2–3 недели.

Ранее академик Российской академии наук и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что распространения оспы обезьян в России не ожидается. По его словам, медики следят за ситуацией и готовы оказать помощь пациентам с подозрением на инфекцию. При этом специалист обратил внимание на возможное изменение механизма передачи вируса, в том числе воздушно-капельным путем.

