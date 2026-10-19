Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения детей вирусом Коксаки в детсадах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Роспотребнадзор направил официальный запрос изданию, которое распространило сведения о заражении детей вирусом Коксаки в детских садах, и попросил предоставить всю имеющуюся информацию по этому поводу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующие сведения появились в телеграм-каналах ранее – якобы в нескольких российских регионах дети, отдыхавшие за рубежом, распространили вирус Коксаки.

При этом, по данным Роспотребнадзора, на 42-й неделе прироста заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России не зарегистрировано. Кроме того, не поступало данных о заражении детей от сверстников, вернувшихся из-за границы.

Для профилактики энтеровирусных инфекций советуют регулярно мыть руки с мылом, пить кипяченую или бутилированную воду, тщательно промывать овощи и фрукты, проветривать помещения и проводить влажную уборку. Если возникли симптомы заболевания, следует обратиться к врачу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала оценивать риски инфекций при планировании поездок за рубеж, поскольку сейчас во многих странах напряженная эпидемиологическая ситуация. По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, денге и чикунгунья.

