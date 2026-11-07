В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья японской префектуры Ибараки на острове Хонсю недалеко от Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. Подземные толчки ощущались в центре Токио.

О пострадавших и ущербе информации не поступало. Угрозы цунами нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Колумбии. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в департаменте Толима.

В результате два человека получили травмы. Также были повреждены десять жилых домов. Колумбийская геологическая служба получила более 4,5 тысячи сообщений от жителей, почувствовавших подземные толчки.