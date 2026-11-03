Двое пострадали при землетрясении в Колумбии

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Два человека получили травмы и десять жилых домов повреждены в результате землетрясения магнитудой 5,6 в колумбийском департаменте Толима. Об этом сообщило в соцсети X Национальное подразделение по управлению рисками стихийных бедствий.

Колумбийская геологическая служба получила более 4,5 тысячи сообщений от жителей, почувствовавших подземные толчки. В ведомстве отметили, что через департамент Толима проходят несколько активных геологических разломов, которые могут вызывать подобную сейсмическую активность.

О землетрясении магнитудой 5,6 в Колумбии стало известно 3 ноября. Подземные толчки были зарегистрированы в 09:13 по всемирному координированному времени (12:13 по московскому времени).

Ближайший населенный пункт – Чапарраль – расположен в 22 километрах от эпицентра землетрясения. Очаг находился на глубине до 30 километров. Экстренные службы продолжают отслеживать ситуацию.