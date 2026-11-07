Bloomberg: Финляндия обдумывает создание противотанковых препятствий на границе с РФ

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Финляндия рассматривает возведение противотанковых заграждений у границы с Россией по украинской модели. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на командующего сухопутными силами страны генерал-лейтенанта Паси Вялимяки.

По данным агентства, речь идет об укреплениях и противотанковых рвах. Прежде чем приступить к таким работам, военные намерены проверить, подходят ли эти конструкции для финского климата. Вялимяки указал на суровые погодные условия в стране.

"Если мы построим укрепления и выроем рвы, как на Украине, то сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в пруды?" – сказал он.

Отдельно генерал отметил важность налаженного снабжения войск на передовой, если конфликт окажется затяжным. При этом Финляндия не хочет "войны на истощение".

По словам Вялимяки, он хотел бы, чтобы страна могла наладить массовое производство в больших объемах в целях обеспечения готовности, а также ежедневно на учениях отслеживать скорость расхода материалов, поддерживая их запас в мирное время и "масштабируя в 10 раз в случае кризиса или конфликта".

Кроме того, в рамках сдерживания на восточном фланге НАТО финские вооруженные силы, по мнению командующего, должны быть способны поражать пусковые установки ракет и дронов до того, как они будут запущены по территории страны.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал инвестировать в оборону, готовность и безопасность государства. Он также заявил, что страна должна быть готовой жить в условиях значительной неопределенности.

По словам финского президента, ситуация с безопасностью в Европе становится сложнее из-за роста гибридных угроз и международной напряженности. Он также обвинил Россию в недружественных действиях на континенте и попытках повлиять на позицию европейских государств в отношении Украины.

