В Финляндии гражданам разошлют брошюры о подготовке к ЧС

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Власти Финляндии в январе распространят около 3,5 миллиона печатных брошюр с рекомендациями по подготовке к чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

В пособиях объясняется, как гражданам действовать при беспорядках и в кризисных ситуациях.

Печатный формат выбран потому, что он остается доступным при отключении электричества и потере доступа к интернету. Размещать рекомендации только в онлайн-сервисах недостаточно, заявила руководитель проекта МВД Финляндии Ира Паси.

Помимо версий на финском и шведском языках, брошюру подготовят на саамских языках. На ее разработку и распространение потратят около двух миллионов евро.

Ранее власти Финляндии утвердили новые требования к соискателям гражданства. Речь идет о комплексном экзамене на знание истории, культуры и законов страны. Освобождение от экзамена получат люди с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью, а также выпускники финских школ и вузов, которые обучались на финском или шведском языках.