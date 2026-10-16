16 октября, 05:14Транспорт
Росавиация сняла ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщила Росавиация.
Ранее временные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
При этом ограничения продолжают действовать в аэропортах Жуковский и Домодедово.
В ночь на 16 октября более 20 самолетов, направлявшихся в столичные аэропорты, перенаправили на запасные аэродромы из-за временных ограничений на прием и отправку рейсов.