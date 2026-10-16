Росавиация сняла ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее временные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

При этом ограничения продолжают действовать в аэропортах Жуковский и Домодедово.

В ночь на 16 октября более 20 самолетов, направлявшихся в столичные аэропорты, перенаправили на запасные аэродромы из-за временных ограничений на прием и отправку рейсов.