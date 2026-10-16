01:44Транспорт
Все аэропорты Московского региона временно приостановили работу
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют во всех аэропортах Московского региона. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников на столицу. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 59 беспилотников, направлявшихся к Москве.
Из-за действующих мер более 20 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили на запасные аэродромы.