01:30Транспорт
Более 20 летевших в Москву самолетов развернулись из-за ограничений
Фото: depositphotos/dell640
Более 20 самолетов, следовавших в аэропорты Москвы, перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом ТАСС сообщили представители столичных аэропортов.
В Шереметьево рассказали, что самолеты из Стамбула, Грозного, Минска, Калининграда, Кирова, Нижнекамска, Челябинска и Саратова отправили в Нижний Новгород, Чебоксары и Санкт-Петербург.
Еще два рейса, следовавших из Хургады и Баку в Домодедово, также не смогли приземлиться в Москве. Их направили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.
Во Внуково не смогли принять 12 самолетов из Дубая, Батуми, Екатеринбурга, Стамбула, Антальи, Пскова, Баку, Сыктывкара и Хургады. Вместо Москвы эти воздушные суда направились в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Чебоксары, Стамбул и Саратов.
Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов во всех аэропортах столицы. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения действуют на фоне атаки беспилотников на Москву. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 59 беспилотников, направлявшихся к столице.