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01:30

Транспорт

Более 20 летевших в Москву самолетов развернулись из-за ограничений

Фото: depositphotos/dell640

Более 20 самолетов, следовавших в аэропорты Москвы, перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом ТАСС сообщили представители столичных аэропортов.

В Шереметьево рассказали, что самолеты из Стамбула, Грозного, Минска, Калининграда, Кирова, Нижнекамска, Челябинска и Саратова отправили в Нижний Новгород, Чебоксары и Санкт-Петербург.

Еще два рейса, следовавших из Хургады и Баку в Домодедово, также не смогли приземлиться в Москве. Их направили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Во Внуково не смогли принять 12 самолетов из Дубая, Батуми, Екатеринбурга, Стамбула, Антальи, Пскова, Баку, Сыктывкара и Хургады. Вместо Москвы эти воздушные суда направились в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Чебоксары, Стамбул и Саратов.

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов во всех аэропортах столицы. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения действуют на фоне атаки беспилотников на Москву. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 59 беспилотников, направлявшихся к столице.

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