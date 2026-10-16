00:50Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 59 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны министерства обороны России продолжают отражать атаку беспилотников на столицу. Об уничтожении еще 10 аппаратов сообщил в MAX Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы информировал об отражении атаки 49 беспилотников, летевших в сторону столицы. Общее число уничтоженных аппаратов достигло 59.
На местах падения обломков работают экстренные службы.
На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели во всех четырех аэропортах московского авиаузла. Меры затронули Шереметьево, Жуковский, Домодедово и Внуково.