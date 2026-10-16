Собянин сообщил об уничтожении уже 59 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны министерства обороны России продолжают отражать атаку беспилотников на столицу. Об уничтожении еще 10 аппаратов сообщил в MAX Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы информировал об отражении атаки 49 беспилотников, летевших в сторону столицы. Общее число уничтоженных аппаратов достигло 59.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели во всех четырех аэропортах московского авиаузла. Меры затронули Шереметьево, Жуковский, Домодедово и Внуково.