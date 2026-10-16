Ограничения сняли во всех московских аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов после временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов на фоне атаки беспилотников на Москву.

Ранее аналогичные меры отменили во Внуково и Шереметьево. Таким образом, все аэропорты московского авиаузла вернулись к работе в штатном режиме.

В ночь на 16 октября Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников. По данным мэра Москвы, общее число сбитых аппаратов достигло 79.