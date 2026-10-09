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09 октября, 14:39

Политика

Финляндия введет обязательный экзамен для получения гражданства

Фото: depositphotos/dnaumoid

Власти Финляндии утвердили новые требования к соискателям гражданства. Теперь им придется сдавать комплексный экзамен на знание истории, культуры и законов страны. Об этом сообщила миграционная служба республики.

Поправки в законодательство вступят в силу с 1 января следующего года, переходный период продлится до конца февраля. С 1 марта тест станет обязательным для всех заявителей в возрасте от 18 до 64 лет, подающих документы онлайн или в отделении миграционной службы.

Освобождение от экзамена получат люди с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью, а также выпускники финских школ и вузов, которые обучались на финском или шведском языках.

Экзамен будет проводиться в форме компьютерного тестирования на финском или шведском языке с несколькими вариантами ответов. Тест сделают платным, при этом результаты не будут иметь срока действия.

Ранее сообщалось, что граждане Норвегии и стран Евросоюза обращаются в российское посольство с заявлениями на участие в госпрограмме переселения соотечественников, проживающих за границей. Дипмиссия активно работает по этому вопросу в тесном взаимодействии с МВД России, уточнили дипломаты.

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