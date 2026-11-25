Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Правки в лицензионном соглашении "Яндекс Браузера" носят технический характер, объем и цели обработки данных не изменились, сообщили РИА Новости в компании "Яндекс".

Некоторые СМИ ранее обратили внимание, что из пользовательского соглашения браузера пропали упоминания анонимности и обезличенности данных.

"Объем и цели обработки данных остаются прежними", – говорится в сообщении компании.

Формулировки в соглашении уточнили, чтобы точнее описать сведения, которые обрабатывает браузер. В "Яндексе" отметили: некоторые технические сведения могут считаться персональными данными, даже если они не привязаны к имени пользователя либо его аккаунту. При этом объем собираемой браузером информации не вырос, а связь таких данных с конкретными людьми не стала более тесной. Изменения затрагивают только текст соглашения.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения, что "Яндекс Лавка" якобы устанавливает разные цены на товары в зависимости от доходов покупателей. По утверждениям пользователей, алгоритмы сервиса анализируют поведение клиентов и на этой основе определяют стоимость одних и тех же продуктов.

В пресс-службе компании опровергли эту информацию, подчеркнув, что в пределах одного даркстора базовые цены одинаковы для всех покупателей. Это относится как к обычной цене, так и к зачеркнутой прежней стоимости. При этом в разных дарксторах цены могут отличаться, как и в обычных магазинах одной торговой сети.

