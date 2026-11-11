"Яндекс Лавка" опровергла сообщения о ценообразовании на основе поведения клиентов

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Стоимость одних и тех же товаров в сервисе "Яндекс Лавка" не зависит от поведения покупателей. Об этом пресс-служба сервиса сообщила Агентству "Москва".

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что "Яндекс Лавка" якобы показывает разные цены пользователям с разным доходом. Утверждалось, что алгоритмы анализируют поведение покупателей и показывают им неодинаковые цены на один и тот же товар.

В пресс-службе "Яндекс Лавки" подчеркнули, что базовая цена одинакова для всех покупателей в пределах одного даркстора. Это касается как "черной", так и "зачеркнутой серой" цен. При этом между разными дарксторами стоимость товаров может различаться – как и в разных магазинах одной сети. На это влияют операционные расходы, стоимость аренды и другие факторы.

В компании также отметили, что сервис предоставляет скидки: на первый заказ, по карте "Пэй", а также персональные промопредложения. В сервисе предположили, что в нашумевшем случае пользователи могли сравнивать цены из разных дарксторов или предложения, доступные в разных аккаунтах.

До этого сообщалось, что россияне осенью стали чаще заказывать выпечку. По сравнению с августом заказы булочек без начинки выросли на 38%, сдобы со сладким наполнением – на 34%, а сладких круассанов – на 31%. Спрос на круассаны с сытной начинкой увеличился на 55%. Такую же динамику показала и другая несладкая выпечка. Кроме того, свежие торты заказывали на 61% чаще.

