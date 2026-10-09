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09 октября, 08:00

Общество

Россияне стали чаще заказывать выпечку с приходом осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С наступлением осенней прохладной погоды россияне стали чаще заказывать выпечку. Об этом Москве 24 стало известно из аналитики сервиса доставки "Самокат".

По сравнению с августом заказы булочек без начинки выросли на 38%, сдобы со сладким наполнением – на 34%, а сладких круассанов – на 31%.

Сытные варианты полюбились покупателям еще больше: спрос на круассаны с сытной начинкой увеличился на 55%. Такую же динамику показала и другая несладкая выпечка. Кроме того, свежие торты заказывали на 61% чаще.

Помимо выпечки, россияне добавили в рацион больше цитрусовых. В сентябре спрос на мандарины вырос в 2,7 раза, на апельсины – на 68%, а на лимоны – на 37%. Потребление гранатов увеличилось в 5,4 раза, а корня имбиря – в 4,2 раза.

На смену летним напиткам пришел согревающий чай, в сентябре его заказывали на 22% чаще, чем в августе. Особой популярностью пользовался черный чай с добавками: интерес к нему вырос на 58%. Классический вариант без добавок выбирали на 21% чаще.

Среди пакетированных вариантов чаще выбирали бергамот (+30%) и цветочно-травяные вкусы (+29%). Среди зеленого чая лидером стали цветочно-травяные ноты (+23%).

Символ осени также оказался в числе фаворитов: в сентябре тыкву заказывали в 14,6 раза чаще, чем в августе. Осеннюю палитру на столе создавали и фрукты: заказы груш увеличились на 81%, слив – на 74%, виноград стали покупать на 67% чаще, яблоки – на 50%.

Ранее специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова заявила, что свекла, капуста, тыква и морковь являются одними из самых полезных сезонных осенних овощей. Особое внимание специалист обратила на тыкву и морковь – это прекрасные источники каротиноидов.

Сезон осенних ягод начался на ярмарках города

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