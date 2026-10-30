Эксперт Кондратьев: законодательство для доставки дронами в России готово не на 100%

Пилотный проект доставки грузов с помощью дронов запустят в России, анонсировали в Минтрансе. Ведомство планирует отобрать до пяти регионов, которые поучаствуют в нем на первых началах. Как это скажется на жизни и комфорте россиян и с какими проблемами придется бороться, разбиралась Москва 24.

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Министерство транспорта России планирует отобрать до пяти регионов для пилотного проекта по организации регулярной доставки грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По замыслу министерства, в перспективе по воздуху можно будет перевозить продукты, лекарства, посылки и документы. Главная задача – перейти от разовых испытательных полетов к регулярным коммерческим рейсам. Для этого предполагается создать маршруты протяженностью 20, 50 и 100 километров, которые соединят склады, распределительные центры и пункты выдачи заказов.

Результаты пилотного проекта позволят оценить скорость и экономическую эффективность этого вида доставки по сравнению с традиционными способами, а также определить условия для обеспечения регулярности рейсов и выявить регионы, где технология наиболее востребована, отметили в Минтрансе. Там же напомнили, что опыт уже имеется: в Нижегородской области дроны доставили более 2,5 тысячи заказов, а в Якутии выполнили 288 полетов и перевезли около 670 килограммов грузов.

Первые итоги отбора регионов планируется представить на "Транспортной неделе", которая состоится в ноябре 2026-го. Сам проект рассчитан до конца 2027 года.

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в разговоре с Москвой 24 высказал мнение, что этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"Сегодня доставку грузов по земле и над ней решают два основных инструмента. Первый – грузовые автомобили. Это самый дешевый вид доставки, но есть регионы, куда они везут товары только в хорошую погоду. Когда идут дожди, дороги размокают и доехать туда нельзя", – напомнил он.

Второй основной инструмент – самолеты, отметив, что это быстро и на большие расстояния, но достаточно дорого.

По его словам, ключевой вопрос при выборе способа доставки – экономические показатели: в частности, стоимость тонна-километра. В этом плане пока беспилотные комплексы и системы остаются самым дорогим и ненадежным видом перевозок.





Максим Кондратьев основатель учебного центра беспилотной авиации Сейчас дронами можно доставлять немного – от 1 килограмма до 40, на несколько десятков километров. Отсюда возникает ряд ограничений. Место, которое они могут занять прямо сейчас, – экстренная доставка грузов, лекарств, медикаментов, когда машина идет несколько часов из-за бездорожья, а самолет или вертолет отправить нельзя, потому что нет инфраструктуры их принять.

По его мнению, в качестве пилотных регионов выберут отдаленные субъекты. Там этот вопрос особенно актуален, плюс дроны будут летать вне населенных пунктов и в случае падения минимизированы риски для третьих лиц.

"Основная задача – посмотреть, как изменится экономика при серийной доставке. Для этого и проводится эксперимент. Вторая задача связана с тем, что нормативно-правовая база для доставки дронами готова еще не на 100 процентов", – отметил Кондратьев.

Он уточнил, что на данный момент законодательство уже скорректировано для упрощения регуляторных барьеров, но этого пока недостаточно для серийного запуска.

"Следующий блок – вопросы обеспечения авиационной безопасности. Надежность беспилотных систем, эксплуатационные процедуры, подготовка персонала должны быть определенным образом стандартизированы", – пояснил он.

Кондратьев подчеркнул, что на данный момент проект нужен именно в том формате, который предложен сейчас: он ответит на все ключевые вопросы. Если будет выработана экономически эффективная и оправданная схема доставки, все заработает. Государство за это время оттестирует в рамках экспериментальных правовых режимов, какой набор корректировок законодательства необходим.

Возможные преграды

Маркетолог Игорь Новиков в разговоре с Москвой 24 в качестве удачного примера реализации идеи также привел Нижегородскую область, где в апреле этого года испытывали перевозку лекарств из города Лысково в село Валки через Волгу.

"Всего 11 километров, но из-за большой переправы и объезда через Нижний Новгород доставка занимала порядка 4–5 часов. Дрон, по словам разработчиков, делает это за 10–15 минут. Это четкая иллюстрация практической ценности технологии. Но, опять-таки, это результаты испытаний и эксперимента – мы пока не можем точно сказать, что система будет работать регулярно, особенно в разные сезоны и при разной загрузке", – отметил маркетолог.

Первым приоритетом в плане грузов он назвал медицинскую логистику: лекарства, расходники, лабораторные образцы, поставка которых должна происходить быстро. Второе направление – промышленность: небольшая запчасть или инструмент, нужный для восстановления оборудования.

"Что касается интернет-заказов для населенных пунктов, где редко ходит транспорт, – такая история есть, но пока она достаточно дороговата", – добавил он.





Игорь Новиков маркетолог Важно понимать, насколько это устойчиво с точки зрения перевозки и насколько это экономически обоснованная регулярная работа.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Одновременно с этим есть ряд ограничений: погода, масса груза, дальность, устойчивость связи, ограничения воздушного пространства. Минтранс прорабатывает определенные меры, потому что полеты на территории России разрешены не везде, в том числе для дронов, а с начала событий 2022 года ограничения ужесточились, пояснил специалист.

"Здесь много юридических тонкостей. Плюс даже самый большой игрок в потребительской доставке в мире – Amazon Prime Air – часто публикует, что приостановил доставку из-за сильного ветра, низкой видимости, дождя или сильных осадков", – отметил эксперт.

Если говорить о перевозке в населенные пункты, также нужно учитывать шум, расположение площадок и безопасность людей, так как дрон не маленький и может нанести урон в случае ЧП.





Игорь Новиков маркетолог Важно проработать юридические тонкости: кто отвечает за груз и за повреждения, как происходит страхование, как работать со сбоями. Нужны операторы, маршруты, дислокация аппаратов.

Новиков убежден, что в будущем все равно необходимо сочетание разных видов транспорта: крупная партия приходит на склад обычным образом, дрон обслуживает участок, где это дает заметный выигрыш, а груз принимает местная аптека, предприятие или пункт выдачи.

По его мнению, главное – полная стоимость доставляемого заказа, срок, сохранность груза и доступность в разные сезоны. Для человека ценность заключается в том, насколько быстро, безопасно и удобно он получит необходимое. При этом тиражировать это на продукты массового спроса эксперт пока бы не стал.

