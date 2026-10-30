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30 октября, 16:41

Туризм

РСТ предложил ограничить максимальную ставку туристического налога на уровне 2%

Фото: depositphotos/mizar_219842

Российский союз туриндустрии (РСТ) выступил с инициативой сохранить максимальную ставку туристического налога на уровне 2% и ввести инвестиционный вычет для гостиниц, которые вкладывают средства в строительство и обновление объектов. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

Соответствующие предложения президент РСТ Илья Уманский представил на круглом столе в Совете Федерации. Сейчас шкала предусматривает рост предельной ставки с 2% в 2026 году до 3% в 2027-м и до 5% к 2029 году.

"Туристический налог уплачивается независимо от финансового результата. С января по сентябрь средние цены в отелях выросли всего на 0,9%. Возможности повышать цены ограничены спросом, поэтому рост налога сокращает средства на обновление отелей и новые проекты", – приводятся в сообщении слова Уманского.

Помимо этого, РСТ считает нужным вычитать из суммы туристического налога документально подтвержденные расходы на строительство и обновление гостиниц. Еще одно предложение – перейти на фиксированную плату за каждого гостя за ночь. Тогда налог будет платить сам турист, а отель станет налоговым агентом. При таком подходе льготы можно будет предоставлять напрямую отдыхающим.

В пресс-службе отметили, что пакет инициатив поддержали отраслевые общественные объединения и гостиницы. Предложения направили в Минэкономразвития РФ.

Законопроект, который обсуждали в Совфеде, также позволяет муниципалитетам снижать минимальный туристический налог – сейчас это 100 рублей за ночь – вплоть до нуля, учитывая сезонность, тип и категорию средства размещения. Кроме того, в правительстве прорабатывают вопрос обнуления туристического налога для новых и реконструируемых гостиниц на период их окупаемости.

Ранее стало известно, что новый сбор при покупке авиабилетов могут ввести уже в 2027 году. Его цель – поддержать поставки новых отечественных самолетов. Предполагается, что пассажирам при покупке билетов придется доплатить 500 рублей на внутренних рейсах и 1 000 рублей на международных. Как указано в заключении комитета, за счет допсбора будет компенсирована стоимость лизинга 258 новых российских воздушных судов.

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