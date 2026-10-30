Тарасов грубо ответил на жалобы супруги на здоровье во время шоу "Ставка на любовь"

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Футболист Дмитрий Тарасов заявил жене Анастасии Костенко, что ее проблемы со здоровьем не учитываются при выполнении заданий на шоу "Ставка на любовь". Об этом телеканал "Пятница" сообщил "Газете.ру".

Костенко объяснила супругу, что ей тяжело справляться с физическими испытаниями. По словам модели, она не профессиональная спортсменка. Она отметила, что у нее было четыре беременности. При этом девушка страдает от сколиоза и разрыва мениска.

В ответ Тарасов напомнил жене, что участники должны соблюдать условия проекта, несмотря на личные обстоятельства.

"Здесь это никого не волнует. Это никому не интересно. Ты приехала сюда, значит, принимай правила игры", – заявил футболист.

Тарасов и Костенко поженились в январе 2018 года, а спустя три недели обвенчались. В июле того же года у них родилась дочь Милана, в феврале 2020-го – дочь Ева, в октябре 2021-го – сын Алексей, а в феврале 2024-го – сын Ярослав.

Ранее Тарасов рассказал, что сделал татуировку с именем супруги и добавил к надписи сердечко. По его словам, на такой поступок он решился ради увеличения "банка пары".