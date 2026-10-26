Экономист Шевченко спрогнозировал снижение доходов курьеров в России

В Сети завирусились ролики с рассказами курьеров, которые откровенно говорят о своих заработках. В том числе оплата труда якобы может доходить до 350 тысяч рублей. Подробнее – в материале Москвы 24.
Легкий заработок?
В Сети начали появляться ролики, в которых курьеры рассказывают, что получают сотни тысяч рублей, работая в столице. Например, прибыль одного из молодых людей оказалась более 350 тысяч за месяц.
По данным многих исследований, доходы курьеров уже превысили заработки специалистов с высшим образованием. В России, по данным сервиса HH.RU, средняя ежемесячная зарплата в сфере доставки достигла 190 тысяч рублей, что почти на 40% выше показателей прошлого года.
Корреспондент телеканала Москва 24 решил сам убедиться в заявленных цифрах и понять, сколько сможет заработать за день. Первое, что требуется начинающему курьеру, – заранее зарегистрироваться в специальном приложении, получить термосумку для продуктов и еще не забыть арендовать электровелосипед, что обойдется в 560 рублей за 8 часов. Таким образом, расходы на решение рабочих вопросов начинаются еще до получения первого дохода. Безусловно, выполнять доставку можно и пешком, но, по опыту курьеров, использование транспортных средств позволяет увеличить доход в среднем в 2 раза.
Это еще не все: до выезда на заказ важно проверить мобильность транспорта. В противном случае есть шанс попасть в неприятную ситуацию, как, например, случилось у курьера Дмитрия Фетисова. Не проверив работу тормоза на своем транспортном средстве, молодой человек сделал "сальто вперед" и теперь подобных ошибок больше не совершает.
Дмитрий работает в доставке уже на протяжении 5 лет, знает многие тонкости и перед началом смены уверяет: в его сфере действительно есть шанс получить хорошие деньги.
Секрет таких сумм относительно прост, уверяет он: главное – со всем разобраться. При этом, например, работа в самом приложении довольно проста: после запуска система сразу выстраивает внутренний маршрут, поэтому курьеру остается лишь ожидать распределения заказа. Навигация достаточно удобная: вся территория Москвы разделена на районы, поэтому, например, доставку из центра города не отправят на окраины. Такое зонирование позволяет курьерам быстрее привозить товары, а клиентам – избегать долгого ожидания.
Тем не менее, даже при четко отлаженной работе системы именно курьер первым сталкивается с негативом и недовольством заказчиков по любому поводу. В частности, иногда виной всему оказывается невнимательность. Блогер Марина Палагина отметила в разговоре с телеканалом Москва 24: несмотря на то что клиенты пишут подробные примечания, курьеры все равно путаются в мелочах, а потом и вовсе отменяют заказы, так и не найдя решение проблемы.
"Как правило, невнимательно читают все суперподробные комментарии и еще звонят, спрашивают, просят их запустить. И несмотря на то что написано: заказ оставить у двери, все равно – "откройте дверь, я уже на вашем этаже", – поделилась впечатлениями Палагина.
Однако процесс доставки часто усложняется и по другому поводу – из-за сбоев геолокации и ошибок навигатора, которые вынуждают ориентироваться на местности самостоятельно, что приводит к потере времени и снижению заработка. Поэтому на практике становится очевидно, что итоговая зарплата зависит от множества внешних факторов: погодных условий, качества дорожного покрытия, специфики маршрута и даже от задержек на светофорах или в подземных переходах.
Никаких рамок?
Однако возможность работы курьера в столице не ограничивается техническими особенностями. Для работы в Москве доставщики должны пройти тест на знание правил дорожного движения.
Чтобы получить допуск к заказам, необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов, однако соблюдение этих норм на практике остается неоднозначным. Движение курьеров по тротуарам зачастую вызывает серьезные опасения у пешеходов, ведь в погоне за скоростью нередко игнорируются правила безопасности.
Как отметил в беседе с телеканалом Москва 24 президент Ассоциации МАКС Александр Митюков, контролировать работу доставщиков нужно всесторонне.
При этом за нарушение правил сервиса агрегаторы могут временно или навсегда заблокировать курьеру доступ к заказам. Например, ранее в Сети широко обсуждали случай, когда доставщик якобы лишился работы из-за отказа поднимать тяжелые бутылки с водой на 23-й этаж в доме с неработающим лифтом. В итоге сотрудничество с курьером прекратили. Однако позже в компании-агрегаторе пояснили, что такая мера была связана не с этим инцидентом, а с неоднократными жалобами на некорректное поведение сотрудника, причем сама ситуация оказалась фейковой.
Тем не менее по правилам сервисов курьер не обязан в одиночку поднимать тяжелые грузы на высокие этажи при поломке лифта. В подобных случаях кураторы должны организовать помощь второго сотрудника, согласовать доставку по частям или предусмотреть дополнительную оплату.
Однако бывают и такие ситуации, когда сами клиенты не выходят на связь, в то время как курьеры настойчиво пытаются до них дозвониться. Как выяснили журналисты телеканала, в таких случаях доставку можно "утилизировать на свое усмотрение", в том числе и съесть, хотя подобное происходит довольно редко.
"Спецреп": сколько зарабатывают курьеры
Есть и другая сторона медали в доставке – это постоянные риски: из-за потери управления электровелосипеда можно упасть прямо перед движущимся автомобилем. Травмы и ушибы в таких ситуациях практически неизбежны, однако времени на восстановление в процессе смены почти нет, в противном случае есть риск потерять драгоценные "денежные" минуты. Поэтому после подобных падений приходится оперативно возвращаться на маршрут, отметили журналисты.
Однако, несмотря на сопутствующие минусы, курьеров становится все больше.
При 12-часовом рабочем дне без выходных ежемесячный доход курьера в Москве действительно может превышать 200 тысяч рублей. Наиболее высокие тарифы действуют в часы пик, по вечерам, в выходные и праздничные дни, а также при неблагоприятных погодных условиях. Однако такой заработок требует длинных смен, сопряжен со значительными физическими нагрузками и не предусматривает стандартных трудовых гарантий.