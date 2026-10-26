Экономист Шевченко спрогнозировал снижение доходов курьеров в России

В Сети завирусились ролики с рассказами курьеров, которые откровенно говорят о своих заработках. В том числе оплата труда якобы может доходить до 350 тысяч рублей. Подробнее – в материале Москвы 24.

Легкий заработок?

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

В Сети начали появляться ролики, в которых курьеры рассказывают, что получают сотни тысяч рублей, работая в столице. Например, прибыль одного из молодых людей оказалась более 350 тысяч за месяц.

По данным многих исследований, доходы курьеров уже превысили заработки специалистов с высшим образованием. В России, по данным сервиса HH.RU, средняя ежемесячная зарплата в сфере доставки достигла 190 тысяч рублей, что почти на 40% выше показателей прошлого года.

Корреспондент телеканала Москва 24 решил сам убедиться в заявленных цифрах и понять, сколько сможет заработать за день. Первое, что требуется начинающему курьеру, – заранее зарегистрироваться в специальном приложении, получить термосумку для продуктов и еще не забыть арендовать электровелосипед, что обойдется в 560 рублей за 8 часов. Таким образом, расходы на решение рабочих вопросов начинаются еще до получения первого дохода. Безусловно, выполнять доставку можно и пешком, но, по опыту курьеров, использование транспортных средств позволяет увеличить доход в среднем в 2 раза.

Это еще не все: до выезда на заказ важно проверить мобильность транспорта. В противном случае есть шанс попасть в неприятную ситуацию, как, например, случилось у курьера Дмитрия Фетисова. Не проверив работу тормоза на своем транспортном средстве, молодой человек сделал "сальто вперед" и теперь подобных ошибок больше не совершает.

Дмитрий работает в доставке уже на протяжении 5 лет, знает многие тонкости и перед началом смены уверяет: в его сфере действительно есть шанс получить хорошие деньги.





Дмитрий Фетисов курьер Можно заработать 300 тысяч, если дисциплинированно каждый день выходить и кататься. То есть 10 тысяч в день сделать реально.

Секрет таких сумм относительно прост, уверяет он: главное – со всем разобраться. При этом, например, работа в самом приложении довольно проста: после запуска система сразу выстраивает внутренний маршрут, поэтому курьеру остается лишь ожидать распределения заказа. Навигация достаточно удобная: вся территория Москвы разделена на районы, поэтому, например, доставку из центра города не отправят на окраины. Такое зонирование позволяет курьерам быстрее привозить товары, а клиентам – избегать долгого ожидания.

Тем не менее, даже при четко отлаженной работе системы именно курьер первым сталкивается с негативом и недовольством заказчиков по любому поводу. В частности, иногда виной всему оказывается невнимательность. Блогер Марина Палагина отметила в разговоре с телеканалом Москва 24: несмотря на то что клиенты пишут подробные примечания, курьеры все равно путаются в мелочах, а потом и вовсе отменяют заказы, так и не найдя решение проблемы.

"Как правило, невнимательно читают все суперподробные комментарии и еще звонят, спрашивают, просят их запустить. И несмотря на то что написано: заказ оставить у двери, все равно – "откройте дверь, я уже на вашем этаже", – поделилась впечатлениями Палагина.

Однако процесс доставки часто усложняется и по другому поводу – из-за сбоев геолокации и ошибок навигатора, которые вынуждают ориентироваться на местности самостоятельно, что приводит к потере времени и снижению заработка. Поэтому на практике становится очевидно, что итоговая зарплата зависит от множества внешних факторов: погодных условий, качества дорожного покрытия, специфики маршрута и даже от задержек на светофорах или в подземных переходах.

Никаких рамок?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Однако возможность работы курьера в столице не ограничивается техническими особенностями. Для работы в Москве доставщики должны пройти тест на знание правил дорожного движения.

Чтобы получить допуск к заказам, необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов, однако соблюдение этих норм на практике остается неоднозначным. Движение курьеров по тротуарам зачастую вызывает серьезные опасения у пешеходов, ведь в погоне за скоростью нередко игнорируются правила безопасности.

Как отметил в беседе с телеканалом Москва 24 президент Ассоциации МАКС Александр Митюков, контролировать работу доставщиков нужно всесторонне.





Александр Митюков президент Ассоциации МАКС Жесткие штрафы в отношении курьеров-нарушителей – действительно действенная мера. Но здесь все-таки вопрос нужно решать комплексно. Это не только рейды со стороны ГАИ, не только проверки, поскольку, наверное, за каждым курьером не отправишь инспектора ГАИ. Здесь совместная работа именно бизнеса, городских властей и профильных ведомств.

При этом за нарушение правил сервиса агрегаторы могут временно или навсегда заблокировать курьеру доступ к заказам. Например, ранее в Сети широко обсуждали случай, когда доставщик якобы лишился работы из-за отказа поднимать тяжелые бутылки с водой на 23-й этаж в доме с неработающим лифтом. В итоге сотрудничество с курьером прекратили. Однако позже в компании-агрегаторе пояснили, что такая мера была связана не с этим инцидентом, а с неоднократными жалобами на некорректное поведение сотрудника, причем сама ситуация оказалась фейковой.

Тем не менее по правилам сервисов курьер не обязан в одиночку поднимать тяжелые грузы на высокие этажи при поломке лифта. В подобных случаях кураторы должны организовать помощь второго сотрудника, согласовать доставку по частям или предусмотреть дополнительную оплату.

Однако бывают и такие ситуации, когда сами клиенты не выходят на связь, в то время как курьеры настойчиво пытаются до них дозвониться. Как выяснили журналисты телеканала, в таких случаях доставку можно "утилизировать на свое усмотрение", в том числе и съесть, хотя подобное происходит довольно редко.



"Спецреп": сколько зарабатывают курьеры

Есть и другая сторона медали в доставке – это постоянные риски: из-за потери управления электровелосипеда можно упасть прямо перед движущимся автомобилем. Травмы и ушибы в таких ситуациях практически неизбежны, однако времени на восстановление в процессе смены почти нет, в противном случае есть риск потерять драгоценные "денежные" минуты. Поэтому после подобных падений приходится оперативно возвращаться на маршрут, отметили журналисты.

Однако, несмотря на сопутствующие минусы, курьеров становится все больше.





Андрей Шевченко экономист-аналитик Если курьер работает 80 часов в неделю и все оставшееся время тратит только на сон, то он будет получать достаточно много. Пока высокий спрос, есть высокие заработные платы. Как только курьеров станет гораздо больше, то есть, соответственно, общая стоимость выплат снизится.

При 12-часовом рабочем дне без выходных ежемесячный доход курьера в Москве действительно может превышать 200 тысяч рублей. Наиболее высокие тарифы действуют в часы пик, по вечерам, в выходные и праздничные дни, а также при неблагоприятных погодных условиях. Однако такой заработок требует длинных смен, сопряжен со значительными физическими нагрузками и не предусматривает стандартных трудовых гарантий.